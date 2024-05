A margine del World Legends Padel Tour a Roma, l'ex centrocampista nerazzurro Borja Valero ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo raccolte da Calciomercato.it.

Ha giocato con Lukaku all'Inter. Pensa che il belga sia in grado ancora di spostare gli equilibri? La Roma deve fare di tutto per riscattarlo?

"È uno di quei giocatori che in Serie A fa la differenza, l'ha sempre fatta, anche all'Inter. Quest'anno non abbiamo visto il miglior Lukaku in alcuni tratti della stagione ma i gol li ha fatti e fa la differenza. Se la Roma ci riuscirà a riscattarlo sarà una cosa molto positiva".

Momento particolare per l'Inter. La situazione societaria può incidere sul futuro a breve termine?

"È tutto da vedere. Quello che sta succedendo è un'incognita. Marotta ha sempre detto di essere tranquillo e ha assicurato che non cambierà tanto ma scopriremo tutto molto presto".

Dove vedrebbe bene Antonio Conte l'anno prossimo?

"Difficile dirlo. Ovunque va fa sempre la differenza, ho avuto la fortuna di lavorare con lui all'Inter e l'ho vissuto. Farà bene ovunque vada, vedremo a fine campionato. Se l'ho sentito? No, non so niente".