Daniele De Rossi, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria contro il Genoa: "Non abbiamo trovato l'ampiezza perché abbiamo giocato più stretti, nelle ultime partite abbiamo subito troppe ripartenze, per quello abbiamo giocato così. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, abbiamo tirato cento volte dal limite dell'area senza trovare la porta, loro hanno giocato la partita della vita, mi piace davvero tanto questa cosa. Non è stato un grande primo tempo, ma abbiamo avuto le nostre occasioni, ma siamo stati poco qualitativi nella conclusione. Il Genoa è una squadra forte, dà fastidio a tutti, non ultimi noi".

Lukaku ha giocato gli ultimi minuti con la maglia della Roma?

"Io farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore. Ogni anno l'allenatore si siede e parla per migliorare la rosa, anche l'Inter prova a farlo. Ci saranno dei paletti e dei budget da rispettare, non so ancora quello che potremo andare a fare, ma lo faremo per rendere la Roma una squadra da qualche piazzamento maggiore. Come valori la Roma è una squadra che deve provare ad arrivare quarta, dobbiamo lavorare per questo obiettivo. La Roma ha mantenuto quel posto durante tanti anni, non è impossibile, non penso ci siano tante squadre nettamente più forti di noi".

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha poi aggiunto un'amara riflessione: "La cosa più importante è il tempo, che te lo devi guadagnare. Non si potrà fare una squadra di soli 18enni, ma servono giocatori che possano essere un valore per la società. Cercando di valorizzare quelli che già abbiamo. Con un occhio al nostro settore giovanile dove abbiamo perso Frattesi e Calafiori, questa cosa non mi va giù".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!