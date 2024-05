Se davvero ci sarà il passaggio di proprietà, la sfida sarà garantire continuità di gestione tecnica ed economica dopo il piccolo grande terremoto, come lo definisce oggi La Gazzetta dello Sport. Oaktree è stata finora chiara: la parola d'ordine è "continuità". Il giocattolino non verrà buttato via, si proverà a mantenere la stessa velocità di crociera confermando il management in blocco nell'area sportiva (con Beppe Marotta) e corporate (con Alessandro Antonello).

Inevitabile un piccolo rallentamento per quel che riguarda la tabella di marcia sui rinnovi di Lautaro-Barella-Inzaghi, ma Oaktree apprezza il lavoro di Marotta e proprio lui sarà il simbolo del proseguimento del progetto tecnico, il ponte tra ieri e domani, forse con un ruolo addirittura più centrale. Stesso modello che c'è stato finora: senza spese, ma anche senza lacrime e sangue.

Guardando al futuro, Oaktree si aspettava che in questi tre anni ci sarebbe stata la cessione del club e invece così non è stato, motivo per cui lavorerà alla cessione in un tempo che può essere di mesi o di anni. Sicuramente sarà sciolto l'attuale Consiglio d'amministrazione e verrà convocata una nuova assemblea degli azionisti. Senza ulteriori intoppi giuridici avverrà tutto in una ventina di giorni, al termine dei quali ci sarà una nuova governance. Dopodiché si tornerà a parlare di rinnovi e strategie di mercato.