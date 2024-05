Da questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Marc'Antonio Bentegodi per la partita tra Hellas Verona e Inter, ultimo match di campionato per gialloblu e nerazzurri, in programma domenica 26 maggio. I tagliandi sono in vendita nel sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale al costo di 45 euro, compresi i diritti di prevendita.

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.25 del 15/05/24, l’acquisto dei biglietti per i residenti in tutte le regioni, ad esclusione del Veneto, sarà limitato al solo settore Ospiti con obbligo di tessera del tifoso ‘Siamo Noi’ emessa dalla società nerazzurra. Per motivi di ordine pubblico, Hellas Verona FC consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi dell’Inter residenti in Veneto.