Non sono rimaste molte carte a disposizione di Steven Zhang per provare a tenersi l'Inter. Ne scrive oggi anche il Sole 24 Ore. Difficile che il presidente nerazzurro onori in zona Cesarini il prestito da 385 milioni di euro che ha con Oaktree e anche la strada per ottenere una dilazione di un anno dal fondo di private equity sembra sembra complicata.

Quasi certamente ci sarà una battaglia legale tra l'imprenditore cinese e il fondo americano dopo l'escussione del pegno, se davvero ci sarà. Il comunicato di settimana scorsa dà l'idea di quel che potrebbe accadere in Tribunale senza un accordo.