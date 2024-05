Le parole di Lautaro Martinez come quelle di Diego Milito dopo la finale di Champions League. Ad azzardare il paragone oggi è Tuttosport. Si parlava di possibile addio nel 2010 (poi non avvenne) e si parla di rinnovo oggi. Difficile che il fondo americano si presenti con un biglietto da visita come il mancato prolungamento del capitano.

La vicenda si trascina da mesi e il quotidiano descrive l'argentino come arrabbiato. Forse non ha aiutato lo sbandierato ottimismo di Beppe Marotta e certamente non lo hanno fatto le richieste da 10 milioni di stipendio, considerato che l'offerta è ferma a 8. Nel frattempo Ausilio ha auspicato la pratica entro l'estate e Lautaro vorrebbe chiudere prima della partenza per la Coppa America.

Il capitano, sempre leggendo il quotidiano, dovrebbe però anteporre il senso di responsabilità agli interessi personali comprendendo il momento particolare, visto l'imminente cambio di proprietà. Con lui aspetteranno Barella e Inzaghi, che attendono anch'essi il prolungamento. Difficilmente si potrà avere fretta, dato il contesto attuale.