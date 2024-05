Nessuna notifica di pagamento avvenuto arrivata a Los Angeles nelle sedi di Oaktree fino a questo momento. Il che significa che la deadline di mezzanotte (italiana), che mette di fatto fine all’era Zhang, è sempre più vicina. Da Nanchino non è partito bonifico alcuno, aggiorna Sky Sport, e difficilmente partirà viste e considerate le varie ed eventuali raccontate nelle ultime ore. Secondo l’emittente televisiva la dirigenza nerazzurra ha lasciato la sede di Viale della Liberazione, ulteriore segnale che lascia presagire ad una fumata nera partita da Nanchino.

A mezzanotte dunque il fondo statunitense che tre anni fa entrò negli scenari nerazzurri come ‘salvatore’ della patria o semplicemente della proprietà Zhang si trasformerà in ‘carnefice’ dello stesso Zhang, che all’orario sopraccitato vedrà la sua Inter scivolare dalla Cina verso Los Angeles, dove da domani sarà ipotizzabile partirà un comunicato che darà il via alla nuova era Oaktree. Il fondo californiano avrà una ventina di giorni circa per sciogliere e nominare il nuovo CdA.

