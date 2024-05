SOMMER 6 - Un gran bel tuffo su Castellanos è l'unico intervento degno di nota della sua serata, perché sul sinistro chirurgico di Kamada c'è poco da fare e la rete di Castellanos nasce da un offside. Il resto per lo svizzero è normale amministrazione, svolta senza intoppi.

PAVARD 7 - Dopo un minuto è costretto a entrare alla bersagliera sul pallone un secondo prima che Zaccagni lo calci in porta a botta sicura. Presagio di un pomeriggio in cui ci sarà da lavorare. Il duello con l'esterno è gradevole e il francese fa rispettare il suo status con anticipi efficaci e tackle puntuali. Sicuro nella gestione del pallone, prodigioso nel recupero disperato su Castellanos involatosi verso Sommer.

ACERBI 6 - Come la scorsa stagione commette il classico errore che mette la Lazio nelle condizioni di colpire, ma stavolta Sommer gli dà una mano su Castellanos. Ha il suo bel da fare quando i biancocelesti attaccano in gran numero oppure ripartono in velocità, usa tutto il suo mestiere per non concedere troppo. Sale poco, lasciando il compito a Bastoni anche se nel forcing finale lo si vede spesso nell'altra metà campo.

BASTONI 6 - Nella versione di attaccante aggiunto, per gran parte del primo tempo sale con continuità e si interscambia bene con Dimarco. Lascia qualche buco dietro e la Lazio prova spesso a infilarsi, ma nel complesso presidia con savoir faire la propria zona di competenza senza ridurre il proprio apporto alla voce costruzione. Esce quando la spia della benzina sehna rosso. DAL 64' CARLOS AUGUSTO 5,5 - Solitamente ha un impatto decisamente migliore, invece si presenta con un cross fuori misura. Fatica a entrare in partita anche se gioca stabilmente nella metà campo avversaria pur da braccetto sinistro.

DARMIAN 6 - Più spregiudicato del solito, attacca spesso la profondità e mette in mostra anche qualità di dribblomane che raramente gli vengono riconosciute. Sulla sua corsia lo spauracchio è Zaccagni ma al di là di qualche passaggio a vuoto fa la sua parte anche grazie alla collaborazione con Pavard, sempre attento sui palloni vaganti. DAL 64' DUMFRIES 6,5 - Un paio di corse promettenti ma anche qualche imbarazzo dal punto di vista tecnico che non sfugge agli spettatori. Poi però sale in cielo e dal nulla rimette le cose apposto

BARELLA 6,5 - Trotterella a tutto campo, è in uno di quei giorni in cui vuole divertirsi e divertire con giocate di qualità strappa applauasi e abuso estremo dei polmoni. Il pubblico apprezza e lui si carica ulteriormente. Ovviamente non gli riesce tutto dal punto di vista tecnico, ma i compagni sanno che se c'è una zolla di campo scoperta lui è lì pronto ad arrivare.

CALHANOGLU 6 - Non particolarmente brillante, evidentemente dopo una stagione ad altissimo livello sotto tutti i punti di vista il fisico gli sta chiedendo di rifiatare. Con conseguenti imprecisioni tecniche che di certo non fanno parte del suo bagalio abituale. Cerca comunque di far girare il pallone anche se velocizza meno del solito per non forzare. Spaventa provedel con un tiro dalla distanza che si abbassa troppo tardi. DAL 76' SANCHEZ 6,5 - Hey amigo, si può fare la differenza anche in poco tempo. Detto, fatto: cross pennellato sulla testa di Dumfries e tante altre cose buone.

MKHITARYAN 5,5 - Come Calhanoglu, anche l'armeno ha un bisogno fisiologico di una pausa, e ci mancherebbe altro. Non è il solito furetto tuttocampista, si accende poche volte e spesso viene avvolto dalle maglie biancocelesti senza trovare soluzione. Si 'macchia' anche di qualche errore tecnico non da lui e persino Inzaghi decide di concedergli riposo. DAL 64' FRATTESI 5,5 - Lo spirito è quello di un'antica rivalità da derby, la concretezza però è una montagna che partorisce il classico topolino. Si vede poco in quella che dovrebbe essere la sua zona temporale.

DIMARCO 6,5 - Grande protagonista soprattutto nel primo tempo, quando nel giro di pochi minuti costringe Provedel a due interventi da highlights. Corre con intelligenza e attacca la profondità anche se non tutti i cross arrivano a destinazione. Tra i più convincenti, a parte qualche pausa per respirare è sempre lì pronto a pompare. DAL 76' BUCHANAN 6 - Va a folate, non viene neanche servito nel modo giusto. Ma quando parte il pubblico si alza in piedi.

MARTINEZ 6 - Non una prestazione indimenticabile, nonostante diverse iniziative potenzialmente invitanti che però per una ragione o per l'altra non vanno a buon fine. Il peggio lo offre quando si intestardisce ricevendo spalle alla porta e andando a cercare spazi dove non ci sono. Gli va anche di sfiga: colpo di testa perfetto, palo pieno...

THURAM 5,5 - Si divora la rete del vantaggio dopo pochi minuti, preludio a una prestazione sotto tono. Riceve tanti, troppi palloni spalle alla porta e non sempre il primo controllo è felice. Però al di là del movimento su tutto il fronte che aiuta gli inserimenti dei compagni, sbaglia troppo per essere efficace come dovrebbe.

ALL. INZAGHI 6 - Sarebbe stato deludente chioudere la stagione al Meazza con una sconfitta, per fortuna nel finale lo stacco di Dumfries, spedito in campo nella ripresa, mette il punto su un pareggio più che giusto. Un pomeriggio in cui lo spettacolo è stato soprattutto sugli spalti e comunque la squadra, un po' stanca fisicamente e mentalmente, ha provato a divertire la gente. Nel finale mostra coraggio rischiando il tutto per tutto con tanti offensivi, premiato.



LAZIO: Provedel 7,5, Patric 6,5, Casale 6,5, Gila 6,5 (dal 78' Cataldi sv), Marusic 6, Vecino 6, Rovella 6,5 (dal 65' Guendouzi 6), Pellegrini 6 (dal 65' Hysaj 6), Kamada 7 (dal 72' Felipe Anderson 5,5), Zaccagni 6,5 (dal 72' Luis Alberto 5,5), Castellanos 5,5. All. Tudor 6



ARBITRO: SACCHI 5,5 - Bisogna attendere 52 minuti prima di vederlo estrarre il primo cartellino, dopo averne evitati almeno tre in precedenza. Nonostante il clima di serenità e l'agonismo controllato di entrambe le squadre, dà la sensazione di non essere a proprio agio e tende a fischiare a volte con poca convinzione.

ASSISTENTI: Bercigli 6 - Palermo 6

VAR: Serra 6