La metamorfosi tattica di Hakan Calhanoglu da fantasista a playmaker ha sorpreso anche Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, che con il turco condivise il campo per qualche tempo proprio con la maglia delle Aspirine: "Sapevo che Hakan avesse quella qualità, lo ha sempre dimostrato, ma con noi giocava come trequartista – il suo ricordo a IlRomanista.it –. C’ero io che giocavo come numero 6, onestamente non pensavo che avrebbe avuto voglia di correre così tanto. Correva principalmente in avanti, non indietro. Non era un giocatore veloce, ma se è migliorato così tanto è anche perché ha cambiato ruolo. Anche Kroos ha un po’ arretrato il raggio d’azione, il percorso è simile. Loro due si possono paragonare”.