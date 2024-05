La voglia di continuare insieme cozza con la distanza che ancora resiste tra le parti. Secondo il Corriere dello Sport, tra l'Inter e Lautaro il percorso per arrivare al rinnovo del contratto non è ancora alle battute finali.

L'argentino vorrebbe uno stipendio ad altezza Vlahovic, quindi sui 12 milioni di euro, mentre l'Inter non pensa minimamente di arrivare a queste cifre e anche a 10 sarebbe un problema. E tutto in attesa di capire come vorrà muoversi Oaktree, nel momento in cui dovesse assumere il controllo dell’Inter.



Come spiega sempre il quotidiano romano, Lautaro ha piena consapevolezza del fatto che i forzieri nerazzurri non siano pieni e che esistano dei limiti oltre i quali non si possa andare. La stessa Inter ha già ipotizzato un percorso attraverso cui avvicinarsi alle richieste del Toro e del suo entourage: inserire nel contratto una serie di bonus che gli permetterebbero anche di superare i 10 milioni, legati però a traguardi sportivi suoi e della squadra.

Lautaro gradirebbe un accordo subito, in settimana come ha detto. Dura...