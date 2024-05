Nonostante le giornate incandescenti sul fronte societario, in casa Inter il lavoro dell'area tecnica continua alacremente, con particolare attenzione anche ai giovani talenti in giro per l'Europa. In questo senso, il club nerazzurro si sta muovendo concretamente per il trequartista classe 2006 Luka Topalovic, attualmente in forza alla formazione slovena del Domzale. L'Inter è in trattativa con il club sloveno per provare a portarlo a Milano: ci sono stati contatti e il suo profilo piace molto, secondo quanto riportato dal portale bosniaco BHLopta e rilanciato in Italia da Gianlucadimarzio.com.

Topalovic è stato inserito dal Guardian tra i 60 migliori giocatori nati nel 2006; in questa stagione ha messo a segno 2 reti e fornito 4 assist in 35 presenze in Prva Liga, la massima divisione slovena. Vanta inoltre otto presenze nella Nazionale Under 19 del suo Paese e potrebbe anche strappare una convocazione dal ct della squadra maggiore Matjaz Kek per gli Europei di Germania; ha però l'opportunità di essere convocato anche per Croazia e Bosnia-Erzegovina. Sul giocatore è attenta anche l'Atalanta.

