Marco Baroni ha concesso un giorno di riposo al gruppo dopo la salvezza aritmetica conquistata dall'Hellas Verona sul campo della Salernitana ieri sera. La ripresa degli allenamenti in vista dell'ultima gara stagionale contro l'Inter, dunque, è in programma per mercoledì 22 maggio, con una seduta pomeridiana - a porte chiuse - allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda.