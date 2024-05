La grande annata di Hakan Calhanoglu è stata particolarmente apprezzata anche all'estero. L'ultima testimonianza in questi termini arriva dal The Athletic che ha nominato il turco come 'Giocatore della stagione della Serie A 2023/24': "La reinvenzione di Calhanoglu ha portato il suo gioco e l'Inter ad un altro livello", la motivazione del celebre giornale.



🚨 Hakan Çalhanoğlu has been named @TheAthleticFC Serie A Player of the Season! 🇹🇷



“The reinvention of Çalhanoğlu has taken his game and #Inter to another level.” pic.twitter.com/01JP5J5MTD