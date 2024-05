Oggi entro le 18.30, se non ci saranno clamorose sorprese, l'Inter passerà da Suning a Oaktree. Così riporta Tuttosport, secondo cui alla chiusura degli uffici in Lussemburgo, Zhang perderà il club nerazzurro, a meno che non abbia rimborsato i 385 milioni dovuti. Partirà infatti immediatamente l'escussione del pegno del 99,6% delle azioni.

Non sono previste proroghe, anche perché Zhang non l'ha chiesta, non avendo probabilmente i requisiti per farlo e perché non l'avrebbe ottenuta. L'unica via d'uscita è un aiuto dal governo cinese, se suo padre Zhang Jindong l'ha ottenuta, ma è un'ipotesi remota considerando anche i debiti con China Construction Bank.

Conferme rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi: Oaktree darà fiducia all'attuale dirigenza in ambito sportivo e commerciale. Si continuerà con l'autogestione e il contenimento dei costi, con un'austerity più marcata.