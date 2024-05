Fine dell'Era Suning per l'Inter. Lo scrive senza trppi giri di parole La Gazzetta dello Sport, riferendo che è scaduto il finanziamento da 275 milioni di euro stipulato con Oaktree nel 2021 e di conseguenza è anche scaduto il tempo a disposizione di Steven Zhang per provare a tenere il comando del club nerazzuro dopo quasi otto anni e sette trofei in bacheca. Per domani è atteso il comunicato ufficiale per annunciare il cambio di proprietà.

Per la prima volta nella storia interista la società avrà quindi una proprietà statunitense, ma secondo la rosea "non è assolutamente da escludere una battaglia legale tra le parti alla luce delle dure parole dello stesso Zhang nei confronti della nuova proprietà".

