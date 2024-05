La dead-line è per oggi alle ore 17, termine ultimo per restituire il prestito che Zhang deve a Oaktree. Dalle 17:01 l'Inter passerà nelle mani del fondo statunitense e potrà scattare ufficialmente la procedura di escussione del pegno. E ogni minuto a quel punto sarà buono per un comunicato con cui Oaktree renderà pubblico uno scenario ormai inevitabile secondo la Gazzetta dello Sport.

Ormai tutti si preparano al cambio: ieri Zhang ha saltato il video messaggio previsto per la festa e la stessa dirigenza è pronta alla nuova proprietà, con la procedura di escussione del pegno, che tecnicamente avverrà in Lussemburgo, dovrebbe avere una tempistica piuttosto breve. Come spiega la rosea, roba di giorni, neppure settimane. Il CdA si dimetterà e si andrà a crearne uno nuovo: circa un mese per fare tutto e poi avanti con i nuovi capi.

Quanto tempo Oaktree terrà l'Inter? Difficile sbilanciarsi per la Gazzetta. Almeno per il tempo necessario a trovare un compratore. Questa, a pensarci bene, è la miglior garanzia possibile per i tifosi dell'Inter: è interesse del fondo mantenere alta la competitività, non depauperare il club dal punto di vista tecnico, anzi ove possibile aumentarne i ricavi. In ogni caso un nuovo compratore non sembra esserci, almeno al momento: non c'è notizia di due diligence in corso.