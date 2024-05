Nelle ultime ore la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto telefonicamente Sabatino Durante, tornato da poco da uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica. L'esperto di mercato dell’America Latina ha fatto il punto sui temi principali che riguardano i prossimi Europei e la Serie A, soffermandosi in questo estratto sulle voci di mercato che accostano Albert Gudmundsson e Bento all’Inter.



Le risulta un’operazione Gudmundsson per l’Inter, in stile di quella per Frattesi dello scorso anno, in prestito con obbligo di riscatto?

“L’obbligo di riscatto in questo caso sarebbe rappresentato da una cifra piuttosto elevata, quindi il percorso sarebbe più complicato. Io penso che l’Inter debba rimanere con questi due attaccanti titolari; se vuole vendere qualcosa lo deve fare in altri ruoli. Terrei anche Arnautovic che, al di là degli gli infortuni, la sua parte la fa in campo e anche nello spogliatoio. In più hanno preso Taremi che è un ottimo giocatore. Al massimo, aggiungerei al reparto avanzato un giovane di prospettiva. Per questo ti dico che giocatori accostati all’Inter, come Gudmundsson e Bento, che è un grandissimo portiere, ma che costa più di 20 milioni e che farebbe panchina il primo anno, non verranno a Milano. Ausilio e Marotta hanno una filosofia diversa. Basta guardare Onana a zero, Sommer quasi a zero e Thuram a zero”.