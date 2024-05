Ancora una sconfitta per l’Inter Women che chiude la propria stagione pagando, come avvenuto alla squadra maschile la settimana scorsa, la tassa Sassuolo. Ko per 4-2 in casa contro le neroverdi di Gianpiero Piovani che passano immediatamente in vantaggio con Cecilia Prugna al quinto minuto, raddoppiando poi con Lana Clelland al 20esimo. La scozzese è particolarmente ispirata e raddoppia il bottino personale calando il tris emiliano al secondo di recupero del primo tempo per poi addirittura sottoscrivere il poker delle ospiti al 55esimo.

Le ragazze di Guarino trovano le energie per reagire al 66esimo con Haley Bugeja che trova il gol dell'1-4, risultato che Elisa Polli due minuti dopo trasforma in 2-4. Una fiammata che non basta a raddrizzare il risultato: finisce così all’Arena Civica di Milano, le nerazzurre si congedano dal campionato dopo un'annata tra qualche acuto e qualche basso di troppo.