"Questo è il paese più interista d’Italia". A definire così Monte San Martino, storico borgo di appena 700 anime dell’entroterra maceratese, è Beppe Bergomi in persona. Lo Zio è infatti protagonista di un videomessaggio inviato in occasione della super festa organizzata nel centro del paese in onore dei campioni d'Italia: "A tutti gli interisti di Monte San Martino, il paese più interista d’Italia, un saluto grande dallo zio Beppe Bergomi. Amala sempre e sempre forza Inter. Ma che gioia ci hanno regalato i ragazzi…! Un abbraccio a tutti voi", sono state le parole di Bergomi.

A salutare i tifosi del borgo arriva anche Kristjan Asllani: "Ciao a tutti i tifosi di Monte San Martino, un grandissimo abbraccio e sempre forza Inter", afferma il centrocampista albanese.