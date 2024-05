Conduttore d'eccezione della serata di gala al Castello Sforzesco organizzata ieri dall'Inter per celebrare lo scudetto della seconda stella, Paolo Bonolis ha rilasciato qualche battuta a Sky Sport: "Lo scudetto lo sto vivendo benissimo, me lo sono goduto tutto fin dal derby di ritorno, il mio momento preferito della stagione: è stato bellissimo. Gol preferito? Thuram, al derby di ritorno".

Il discorso si sposta, poi, sulle vicende societarie, argomento che innesca un'altra battuta di Bonolis: "Futuro? Un altro derby di ritorno così. No, vediamo che succede, io ho lasciato venti euro (ride, ndr). Senza dubbio, la garanzia migliore è la dirigenza. Sull'alta finanza non fatemi domande perché non saprei che cosa dirvi".

Infine, Bonolis traccia un bilancio sulla gestione Zhang, con un riferimento iniziale alla bellezza espressa dall'Inter di Inzaghi: "Sai, questa Inter è l'ultima bella, quindi sei appassionato alle emozioni che ti ricordi meglio. Altre le abbiamo vissute e sono state meravigliose: penso al 2010, agli scudetti con Mancini. Insomma, di cosa ne abbiamo fatte tante. Il ciclo Zhang? Tanta roba, è stata una grande presidenza che fa il paio con quella di Moratti. Speriamo che abbia voglia e piacere di continuare".

