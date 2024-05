"Il mondo del calcio non chiede risorse ma solo rispetto per tutto l’impegno e l’attività che porta avanti". L'ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, durante un workshop sul calciomercato che si sta svolgendo a Coverciano: "Mi dispiace che a volte il nostro mondo sembra quasi un dolorificio ultimamente, quando invece ci sono tante dimensioni positive nel nostro calcio come ad esempio l’evento dello scorso settimana a Tirrenia, organizzato dalla divisione paralimpica e sperimentale - riporta Sportface.it -. Vedere 500-600 ragazzi con problemi di attività cognitive essere pieni di gioia perché a contatto col nostro mondo è stato commovente, qualcosa che emoziona".