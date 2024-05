Anche il Corriere dello Sport sottolinea come quella di oggi sia una giornata campale per l'Inter, con il termine ultimo per la restituzione del prestito a Oaktree da parte di Zhang.

La curiosità - secondo il CdS - è che i minuti di recupero di questa partita si giocano a cavallo di tre differenti fusi orari: quello di Nanchino, più 6 rispetto a Milano, quello del Lussemburgo, allineato all’Italia, e infine quello di Los Angeles, dove ha sede il quartier generale di Oaktree, meno 9, fermo restando che il “file” Inter è di competenza degli uffici londinesi.

Dal momento del gong partirà la procedura di escussione delle azioni da parte del fondo americano. È già tutto pronto, anche un comunicato per annunciare e spiegare tutti i passaggi che richiederanno tempi tecnici. Alla fine, Oaktree avrà il controllo del 68,55% delle azioni in possesso di Suning e del 31,05% formalmente detenuto dal fondo LionRock di Hong Kong.