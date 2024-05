Continuità: questa la parola che rasserena i tifosi dell'Inter in un momento delicato viste le evoluzioni degli ultimi giorni sul discorso proprietà.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la dirigenza resterà al suo posto saldamente anche con Oaktree al comando. Antonello si appresta a gestire dal punto di vista dei conti il secondo cambio di proprietà della sua vita nerazzurra (c'era anche nel 2016, quando subentrò Suning, nel ruolo di direttore finanziario), Marotta continuerà ad avere pieni poteri sul campo in collaborazione con Ausilio.

La strategia resta quella degli ultimi anni: mercato a saldo zero, conti in ordine e nessuna spesa folle. Ma il bilancio dice che il club stavolta non sarà obbligato a sacrificare big. I contratti allungati fino al 2027 sono stati l'ultimo regalo di Zhang. Col nuovo CdA, ecco 20 giorni circa di amministrazione "ordinaria", poi i manager di ieri e di domani potranno operare come sempre.