In attesa degli ultimi due match di oggi che chiuderanno la 37esima giornata, la Lega ufficializza il calendario del 38esimo turno di Serie A, ultimo turno della stagione 2023/24 conclusasi con la vittoria dell'Inter e la retrocessione matematica di Sassuolo e Salernitana. In attesa dunque di scoprire il definitivo piazzamento delle contendenti all'Europa e l'ultima retrocessa, le venti squadre italiane si scontreranno a partire da giovedì 23 maggio, giornata d'apertura con Cagliari-Fiorentina fino a domenica 26 maggio alle 20.45 quando si disputeranno in contemporanea quattro gare, inclusa Hellas Verona-Inter. Di seguito il programma completo della 38esima giornata.

Giovedì 23 maggio

Cagliari-Fiorentina ore 20:45

Venerdì 24 maggio

Genoa-Bologna ore 20.45

Sabato 25 maggio

Juventus-Monza ore 18:00

Milan-Salernitana ore 20:45

Domenica 26 maggio

Atalanta-Torino ore 18:00

Napoli-Lecce ore 18:00

Empoli-Roma ore 20:45

Frosinone-Udinese ore 20:45

Verona-Inter ore 20:45

Lazio-Sassuolo ore 20:45

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!