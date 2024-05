Dopo l'ufficialità del suo rinnovo con l'Inter fino al 2026, arrivano per Carolina Tironi le dichiarazioni di rito ad Inter TV: "Difficile per me descrivere le emozioni che sto provando in questo momento, si tratta di un sogno che rincorro sin da piccola. Sicuramente la felicità è tanta e sono orgogliosa di questo primo traguardo. Avere la fiducia della società è molto importante, cercherò di ripagarla dando sempre il meglio di me stessa".

Cosa significa per te vestire una maglia importante come quella dell'Inter?

"Giocare in uno dei club migliori d'Europa per me è una cosa molto importante. Mi rende molto orgogliosa, ogni volta che indosso questa maglia cerco sempre di onorarla".

Quali sono i tuoi obiettivi da qui ai prossimi anni?

"Il primo sicuramente è quello di migliorare giorno dopo giorno imparando dalle ragazze più grandi di me. Poi voglio vincere uno Scudetto con questa maglia e giocare una partita di Champions League".