Nell'analizzare Inter-Lazio 1-1 di domenica scorsa, Ciro Immobile si è piazzato sulla stessa lunghezza d'onda di Igor Tudor, che a margine della partita di San Siro si era dichiarato comunque soddisfatto per aver ottenuto un pari con i campioni d'Italia, pur subendo il gol nel finale: "Avremmo potuto sfruttare meglio le occasioni, però poi se vai a vedere il risultato finale può essere anche giusto perché eravamo pur sempre in casa dei campioni d'Italia - le parole dell'attaccante a Radio TV Serie A -. Il rammarico c'è, ma portiamo a casa un punto che ci teniamo stretto. Ci siamo ripresi anche un po' in campionato e riusciti a fare tanti risultati utili importanti, la base da cui ripartire il prossimo anno".