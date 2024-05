José Mourinho è ancora alla ricercadi una panchina. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’Al Ittihad è stato l’ultimo club a farsi avanti per il portoghese, che però vuole restare in Europa ed è al centro di un derby di mercato tra Fenerbahçe (che segue anche Pioli) e Besiktas per interrompere il dominio del Galatasaray.