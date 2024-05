Dal palco della festa istituzionale per il ventesimo Scudetto presso il Castello Sforzesco, l'ad dell'Inter Beppe Marotta lancia un proclama importante sulle intenzioni sue e del club per il futuro: "Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie. Alzeremo l'asticella, ma non abbiamo paura perché siamo l'Inter. Ritiro nel 2027? Avrò 70 anni, ma se le cose continuano così sarà difficile smettere. È una bella famiglia, difficile non continuare".

A ruota, arrivano le parole di Javier Zanetti: "C'è tanta strada da fare insieme e tanto da vincere. In questi ragazzi c’è senso di appartenenza. Tutti hanno dato il loro contributo, per questo abbiamo vinto". Infine, tocca al CEO Alessandro Antonello che esalta i tifosi per lo show prepartita sugli spalti di San Siro: "L'immagine della coreografia di ieri è stata vista in tutto il mondo, abbiamo dimostrato quello che gli altri club non sono in grado di fare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!