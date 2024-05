Si è tenuto a Bangkok, in Thailandia, il 74esimo Consiglio della FIFA, che ha adottato alcune decisioni strategiche con particolare riferimento al calcio femminile, per il quale è stato approvato all’unanimità il calendario internazionale per il quadriennio 2026-2029. Sulla scia di quanto già proposto nel dicembre del 2022, la FIFA ha proposto che l'edizione inaugurale del Mondiale per Club femminile – a cadenza quadriennale - sia disputata da 16 squadre nel gennaio-febbraio 2026. Per ciò che riguarda la FIFA Women’s World Cup 2027, il Consiglio ha ricevuto le candidature finali del Brasile e quella congiunta di Belgio, Paesi Bassi e Germania.

Infine, il Consiglio ha ufficializzato i seguenti eventi internazionali.



- La prima edizione della FIFA Futsal Women’s World Cup si svolgerà nelle Filippine nel 2025.

- Il Mondiale U17 femminile, con cadenza annuale, è stato assegnato al Marocco per il quinquennio 2025-2029 con i seguenti slot: 4 posti AFC; 5 posti CAF; 4 posti CONCACAF; 4 posti CONMEBOL; 2 posti OFC; 5 posti UEFA.

- Il Mondiale U17 maschile, con cadenza annuale, è stato assegnato al Qatar per il quinquennio 2025-2029 con i seguenti slot: 9 posti AFC; 10 posti CAF; 8 posti CONCACAF; 7 posti CONMEBOL; 3 posti OFC; 11 posti UEFA.