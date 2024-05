Il tempo scorre e Oaktree si prepara ad escutere il pegno diventando proprietario dell'Inter. Dopo l’accordo per il finanziamento concesso a Suning nel 2021, però, il fondo con sede a Los Angeles aveva deciso di inserire Carlo Marchetti e Amedeo Carassai nel Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro come amministratori indipendenti.

I colleghi di Calcio e Finanza disegnano l'identikit di Marchetti, nato a Milano il 27 dicembre 1973 e figlio di Piergaetano, noto giurista che in passato è stato superconsulente di Guido Rossi nella creazione della Consob e presidente di RCS Mediagroup dal 2004 al 2012. Marchetti è invece notaio dal 2004 e svolge la sua attività principalmente nel settore del diritto societario, finanziario e bancario. È inoltre professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Milano e componente della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato e della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.

Oltre che in quello dell'Inter, Marchetti è anche nel CdA di altre società ed enti. "È ad esempio presidente di Fondazione di Comunità Milano, nel cui consiglio di amministrazione è presente anche Carlotta Moratti (figlia di Massimo, ex patron dell’Inter) - raccontano i colleghi di CF -. Oltre all’Inter, siede anche nel CdA di Agrati Group (multinazionale che opera nel settore dei sistemi e componenti di fissaggio), Colussi (azienda che detiene i brand Gran Turchese e Misura, storico sponsor dell’Inter), Goglio (che si occupa di progettazione e sviluppo di sistemi completi per l’imballaggio). Infine, attualmente è presidente di Check Point (società che si occupa di edizione di musica stampata e di spartiti di cui è socio insieme all’artista Massimiliano Pelan) e di Xgen Venture, società di gestione di fondi di venture capital con focus nel settore del lifescience di cui è socia Federica Draghi, figlia di Mario".

