Dopo Olivier Giroud, un altro senatore del Milan lascerà a fine stagione: si tratta di Simon Kjaer, che oggi ha comunicato ufficialmente che la sua storia in rossonero, durata quattro anni e mezzo, è giunta alla sua conclusione: "Provo tante emozioni in questo momento, positive e negative - le parole del danese ai canali social del club -. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà una nuova avventura. Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. È il momento giusto".

Il viaggio di Kjaer nel Milan ha avuto nello scudetto la sua tappa più importante: "Da cosa avevo capito che avremmo vinto? Non puoi parlare di scudetto se non hai qualità. Se riesci ad avere questi standard alti ogni giorno, allora puoi fare cose che nessuno si aspettava. Non penso che se lo aspettasse qualcuno, nemmeno i milanisti quelli veri”.