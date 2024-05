Steven Zhang sta per lasciare la proprietà dell'Inter a Oaktree in conseguenza del prestito che non è riuscito a restituire al fondo americano. Il club nerazzurro gli è costato quasi 800 milioni, come riporta La Repubblica, soldi che solo in parte recupererà grazie a un indennizzo che gli americani dovranno versargli.

Oaktree erediterà anche un bond da 415 milioni di euro con scadenza nel 2027, emesso a febbraio 2022 per rifinanziare quello precedente da 375 milioni del 2017, che a sua volta copriva i buchi di bilancio delle gestioni precedenti Moratti/Thohir. Una storia di debiti mai pagati che, scrive La Repubblica, va dall'indomani del Triplete fino alla seconda stella.