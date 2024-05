Ha provato subito il salto nei professionisti, accettando la sfida dello Spezia in Serie B. Una stagione che si è rivelata, forse come nella logica, piuttosto ricca di insidie, ma che comunque ne ha accresciuto la consapevolezza nei suoi mezzi e dove è stato bravo a rimanere nelle rotazioni dei tecnici bianconeri, Massimiliano Alvini prima e Luca D'Angelo poi. E quel gol segnato nel match cruciale per la salvezza dei liguri contro il Venezia rappresenta un sigillo di valore assoluto per Francesco Pio Esposito, che ora torna alla base nerazzurra in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri partono da una certezza, quella di non volere assolutamente perdere il controllo del calciatore campano. Il dubbio è relativo all'eventuale prossima meta per il prestito: se scegliere una squadra di bassa classifica di Serie A oppure a un posto da titolare in Serie B. La stessa Inter ha due possibilità, ovvero optare per un altro prestito secco oppure cederlo mantenendo una clausola di riacquisto, sulla falsariga di quanto fatto con Giovanni Fabbian. Se sul primo fronte il calciatore potrà esprimere una preferenza e decidere con il consiglio dell'Inter, per la formula bisognerà ovviamente capire che tipo di offerte arriveranno.