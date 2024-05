Sebastian Mendez, fino a qualche mese fa allenatore del Velez Sarsfield in Argentina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia.com per parlare della prossima Copa America che vedrà protagonista anche Lautaro Martinez con la sua Argentina: "Lautaro ha iniziato l’ultimo Mondiale da centravanti titolare e penso che semplicemente in Qatar non sia arrivato nella sua forma migliore. All’Inter ha fatto una stagione fantastica, mi piace come giocano i nerazzurri. Sicuramente ora il Toro vorrà fare gol anche con la Nazionale, dove ha segnato meno ultimamente, ma è un attaccante davvero completo. Non so quale sarà l’idea di Lionel Scaloni, ma penso che lui farà bene”.

Mendez parla anche di Valentin Carboni, convocato da Scaloni per i prossimi test dell'Albiceleste: "Carboni è giovane, ma con esperienza per la sua età. Soprattutto in un calcio complicato come quello europeo. L’Argentina continua ad avere giovani talenti in rampa di lancio. Allenai suo padre ai miei inizi come tecnico, e di lui penso che sia un buon giocatore, con un ottimo sinistro, l’uno contro uno, ottimo controllo di palla. E’ molto giovane, penso abbia tutto per diventare un grande giocatore. Anche perché ha una formazione europea ed un ottimo fisico”.