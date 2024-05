Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). L'Inter saluta Steven Zhang e Suning, passa nelle mani del fondo americano Oaktree. Le ultime sul futuro immediato e non solo dell'Inter, come cambia il mercato, il tema dei rinnovi e tanto altro.