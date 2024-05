La Lega Serie A annuncerà oggi i Top 3 per ognuna delle categorie decise. Gli MVP saranno svelati il prossimo 24 maggio. Questi gli orari previsti per le candidature:

Top 3 Under 23 – martedì 21 maggio, ore 14.00

Top 3 Portieri – martedì 21 maggio, ore 15.00

Top 3 Difensori – martedì 21 maggio, ore 16.00

Top 3 Centrocampisti – martedì 21 maggio, ore 17.00

Top 3 Attaccanti – martedì 21 maggio, ore 18.00

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in più di una categoria. Anche l' MVP - Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 24 maggio.