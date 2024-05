Lina Magull affida a Instagram un bilancio finale della stagione dopo la sconfitta in casa per 4-2 contro il Sassuolo patita da Inter Women. "E' stata l'ultima partita della stagione. Alla fine non siamo riuscite a prendere quello che avremmo meritato. Tuttavia sono orgogliosa dei risultati che abbiamo raggiunto come squadra e come singolo. Grazie per il supporto e il caloroso benvenuto qui. Grazie a tutti".