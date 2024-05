Il calcio italiano è sempre più territorio di conquista dei fondi di investimento: dopo RedBird col Milan e 777 Partners col Genoa, si appresta a entrare in ballo anche Oaktree con l'Inter. A commentare questo cambio di scenario è Steve Pagliuca, coproprietario dell'Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il calcio è diventato un business mondiale, è inevitabile che attiri fondi d’investimento stranieri. Penso che possano aiutare la crescita della Serie A. La cosa più importante per il calcio in Europa è il fair play finanziario, è fondamentale avere un sistema che crei un equilibrio competitivo. La NBA è così popolare perché ogni anno ci sono tante squadre che possono vincere il titolo. Penso che la Serie A sia sulla buona strada in questo senso".