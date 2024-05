Il fondo Oaktree, che si avvicina a grandi passi all'acquisizione del pacchetto azionario dell'Inter, non è esattamente un novizio nel mondo del calcio. C'è infatti già una squadra gestita dal gruppo californiano in Francia: si tratta dello Stade Malherbe Caen, noto più semplicemente come Caen, attualmente militante in Ligue 2, la seconda divisione transalpina. Una società rilevata all'80% nel 2020 da Oaktree che però sta per cedere la mano in quanto ha già annunciato l'intenzione di uscire dai giochi in autunno. Mancano gli ultimi dettagli per la cessione delle quote per una somma stimata di dieci milioni di euro, e a Caen stanno già cercando altri investitori, che stando alla Gazzetta dello Sport troveranno una società basi sportive e finanziarie più solide rispetto a quattro anni fa.

Come ha operato Oaktree in Francia? Lo scopo iniziale era quello di tornare rapidamente nella massima serie per moltiplicare le occasioni di introito. Un obiettivo fallito, per via di difficoltà strettamente tecniche. Però il club si è stabilizzato nella parte alta della classifica in questi anni, costruendo le basi per una futura promozione. Sul fronte interno, Oaktree ha rapidamente presentato un piano di tagli del personale e di riduzione dei costi. La riorganizzazione della società ha comportato il licenziamento progressivo del 40% dei dipendenti, specie nel settore del personale amministrativo e commerciale. I nuovi proprietari sono rimasti quasi sempre nell'ombra delegando la gestione sportiva, riordinando però i conti e la gestione dei costi di funzionamento. E negli ultimi anni sono state completate diverse operazioni di mercato in uscita piuttosto remunerative, come la cessione del talento fatto in casa Alexis Beka Beka alla Lokomotiv Mosca per quasi otto milioni di euro nel 2021.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!