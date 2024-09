Spazio ai sentimenti, prima dell'analisi di Sassuolo-Inter Femminile, nell'intervista rilasciata da Gian Piero Piovani dopo il 3-1 nerazzurro in quella che è stata la sua casa per sei anni: "Mi sento di ringraziare i tifosi per l'accoglienza e perché hanno cantano il mio nome: è stato molto gratificante e commovente. Non mi nascondo dietro un dito: una lacrimuccia mi è scesa, forse anche più di una - ha ammesso il tecnico di Inter Women a Sassuolonews.net -. Per me non era una partita come le altre, era una partita speciale. Ringrazio i tifosi del Sassuolo e anche quelli dell'Inter che, anche se erano pochi, ci hanno sempre aiutato".

Passando al campo, Piovani ha commentato così lo svolgimento della partita: "Sappiamo che il Sassuolo è una squadra tosta. Ci ha un po' sorpreso con queste palle lunghe sopra la linea perché nelle altre gare ha sempre provato a giocare ma poi abbiamo preso le misure: le ragazze hanno tolto il vestito del matrimonio e hanno messo l'elmetto con la mimetica. Sono state brave a conquistare questa bellissima vittoria e, secondo il mio punto di vista, ci riprendiamo quello che ci hanno tolto la settimana scorsa nel derby".

Parlando degli obiettivi stagionali, Piovani non ha nascosto le ambizioni delle sue ragazze: "L'obiettivo è arrivare nelle prime tre, non ci possiamo nascondere. Non lo dico perché abbiamo fatto dieci punti in queste quattro partite. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo continuare su questa strada, avanti così perché la strada intrapresa è quella giusta. Magari ci saranno delle delusioni in questo cammino ma dobbiamo cercare di andare avanti come facciamo sempre".