Vittoria e segnali importanti contro il Sassuolo per la formazione di Rita Guarino, che ha conquistato i tre punti grazie alle reti di Ajara, Karchouni e Chawinga. In porta nel secondo tempo, l'esordio di Alessia Piazza, che ha dato un contributo importante alla vittoria con due interventi nel finale. Le sue parole e quelle dell'attaccante camerunese a fine gara: "È stato emozionante - dice Piazza - poter esordire con la maglia dell'Inter, ho trasformato tutto in adrenalina e sono felice per questa vittoria importante. Gli interventi finali? Sono contenta della prestazione di tutte noi. Stiamo migliorando sulla continuità, è un obiettivo importante che cercheremo di portare avanti nel tempo. Mercoledì abbiamo un'altra sfida determinante per riuscire a passare il turno, l'obiettivo è sempre vincere".