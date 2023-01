Nella giornata di oggi è arrivata la notizia del trasferimento di Martina Brustia a titolo definitivo dall’Inter Women al Sassuolo. Attraverso i propri social, Marta Pandini ha voluto salutare l’amica e ormai ex compagna: “Dodici anni di calcio e di vita insieme. Goditi questa nuova avventura amica. Mi mancherai. Scorri verso destra se vuoi vedere come eravamo io e Marina Brustia qualche anno fa. Ovviamente la foto più brutta l’ho messa in fondo”.