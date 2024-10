In vista degli impegni con le Nazionali, si aggiunge un nuovo nome alla lista delle Inter Women che lasceranno Milano per raggiungere i ritiri: "Lina Magull si unisce all'elenco delle convocate nerazzurre con la nazionale tedesca" come fa sapere lo stesso club nerazzurro attraverso un Tweet. La calciatrice tedesca, inizialmente non inclusa nella lista diramata qualche giorno fa (LEGGI QUI), si aggiunge ai nomi ai dettami di Christian Wück.