È Marija Ana Milinkovic, difensore della Bosnia-Erzegovina classe 2004, la protagonista al femminile dell'intervista all'interno del Matchday Programme di Inter-Genoa. Milinkovic, arrivata un anno fa in Italia, racconta il suo modo di vivere il calcio: "Io non gioco solo per me stessa, ma per tutte le ragazze che ci guardano e amano questo sport. Per me il calcio è uno stile di vita, una passione che mi ha formato come persona: mi ha insegnato la disciplina, la resilienza, il potere di credere nelle proprie potenzialità senza pregiudizi o limitazioni".

Poi si descrive così: "Sono una calciatrice che gioca per la squadra, la mia priorità è aiutare il gruppo. Siamo una squadra matura, con una chiara filosofia di gioco, strutturata e disciplinata e i numeri hanno confermato il nostro percorso. Sono molto orgogliosa di far parte di un Club con una storia così ricca e una mentalità vincente. Ogni giorno lavoro per crescere come giocatrice, sapendo che indossare questa maglia richiede il massimo livello di dedizione e professionalità. Abbiamo grandi obiettivi davanti a noi e sono determinata a contribuire per renderli realtà".

LEGGI QUI IL MATCHDAY PROGRAMME DI INTER-GENOA