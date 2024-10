Anche Beatrice Merlo parla ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio ottenuto dalla formazione femminile nerazzurra contro la Juventus: "Un risultato giusto perché eravamo le uniche due squadre a non avere ancora perso. Abbiamo dimostrato di poter lottare per le posizioni di testa e siamo contente di aver lottato con la Juventus. Stavo per segnare, ma purtroppo non è andata bene. Sappiamo che la Fiorentina è forte, ma adesso ci sarà la pausa delle nazionali e poi ci concentreremo sulla sfida".