"Non mi aspettavo un inizio di questo tipo ma ci credevo perché noi ragazze e anche lo staff dall’inizio abbiamo approcciato con una mentalità diversa, con una mentalità da professioniste quali siamo. Si vedeva che in campo e fuori eravamo molto più unite e compatte ed è quello che stiamo dimostrando ogni gara in campo". A parlare così della grande partenza in campionato di Inter Women è Beatrice Merlo, intervistata ai microfoni di Inter TV.