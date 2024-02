In poche settimane, Lina Magull si è presa l'Inter Women. La centrocampista tedesca anche oggi ha recitato la parte della leonessa, e questa volta i suoi due gol hanno avuto un importante peso specifico per il successo di Torre del Greco contro il Pomigliano. Così l'ex Bayern Monaco parla ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "È stata una bella vittoria per noi e molto importante perché vogliamo rimanere nelle prime posizioni. Credo che sia importante avere fiducia nel nostro processo di crescita e continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi".

All'orizzonte, c'è già la gara contro la Juventus: "Adesso dobbiamo prepararci per la Juventus, dove andremo incontro ad una partita molto diversa. Dobbiamo recuperare bene e siamo convinte di poter fare bene grazie anche al costante sostegno dei nostri tifosi".