Lina Magull presenta la sfida tra Inter e Roma nella Serie A femminile in programma domani alle 15. "Vogliamo riscattarci dall'ultima sconfitta con loro, ma la cosa più importante è vincere. Dopo la pausa internazionale, abbiamo avuto la possibilità di allenarci e riposare. Penso sia molto importante stare qualche giorno lontano dal campo. Ci siamo godute alcuni giorni di riposo e poi ci siamo allenate molto bene, concentrate sulla partita. Veniamo da una gara contro di loro persa negli ultimi minuti, siamo molto motivate perché sappiamo che possiamo ribaltare una gara nei minuti finali, come conto la Juventus. Abbiamo fiducia".

"La zona Champions - prosegue la centrocampista - è uno degli obiettivi della stagione, penso che ci siamo vicine con il secondo posto e vogliamo mantenerlo. La Juve è troppo lontana. Qualificarsi sarebbe meraviglioso ed è una grande motivazione. Penso che dobbiamo scendere in campo con l'idea che possiamo giocarcela. L'anno scorso la Roma era superiore, ma adesso siamo migliorate e dobbiamo portare avanti il nostro gioco. Siamo migliorate molto in questa stagione, non abbiamo sempre avuto continuità di risultati, ma è parte del processo. Dopo la vittoria sulla Juve abbiamo però ancora più fiducia".