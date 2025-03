Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, la DFB, la Federcalcio tedesca, ha annunciato l'addio alla Nazionale della centrocampista dell'Inter Women Lina Magull. che dopo 77 presenze internazionali e 22 gol abbandonerà la Mannschaft femminile. Magull ha esordito con la Germania il 22 ottobre 2015, nella partita di qualificazione al campionato europeo contro la Russia. La centrocampista ha fatto parte della Nazionale maggiore in diversi tornei importanti: gli Europei del 2017 nei Paesi Bassi e del 2022 in Inghilterra, nonché i Mondiali del 2019 in Francia e del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Uno dei suoi più grandi successi è stato il Campionato Europeo del 2022 in Inghilterra, dove ha trascinato la squadra tedesca fino alla finale contro le padrone di casa. La gara di addio avrà luogo a Wolfburg il prossimo 8 aprile, in occasione della partita della UEFA Women's Nations League contro la Scozia.

Queste le parole di commiato di Magull: "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di concludere il mio viaggio con la Nazionale. Dire queste parole è incredibilmente difficile per me: è dire addio a un capitolo che ha plasmato la mia vita in così tanti modi, pieno di alti e sfide intense, ma anche momenti indimenticabili e magici. Ora è giunto il momento per me di lasciar andare con orgoglio, profonda gratitudine e un cuore pieno di ricordi meravigliosi. Guardo con gioia al futuro del calcio femminile tedesco, a tutte le giocatrici di talento che continueranno su questa strada per scrivere la propria storia. Per me, il mio nuovo capitolo in Italia continua, con piena passione per il mio club, un ambiente prezioso e, soprattutto, con la gioia del gioco che mi ha sempre accompagnato".