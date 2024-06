Per il secondo anno l'Inter si aggiudica il torneo nazionale Under 12 femminile. Le baby nerazzurre di Georgia Gatti concludono la fase finale del torneo da imbattute nelle sfide contro Parma, Napoli e Fiorentina, alzando poi il trofeo a Coverciano. Per l'Inter si tratta della terza vittoria nel torneo nazionale Under 12 femminile, con il primo successo arrivato nella stagione 2017/18.

UNDER 12 FEMMINILE, RISULTATI DELLA FASE FINALE NAZIONALE

Napoli-Fiorentina 5-2

Inter-Parma 3-3

Inter-Fiorentina 5-2

Parma-Napoli 2-5

Napoli-Inter 2-5

Fiorentina-Parma 2-5

Classifica finale: Inter 13 punti, Napoli 12 punti, Parma 10 punti, Fiorentina 6 punti.